柴田恭兵74歳、細身で変わらぬかっこよさの衝撃　西岡徳馬、里見浩太朗らとゴルフ楽しむ　「ステキ～～～」

俳優の西岡徳馬さん（79）が2026年5月13日、自身のインスタグラムを更新。俳優の柴田恭兵さん（74）との2ショット。そして、俳優の里見浩太朗さん（89）と女子プロゴルファーの横峯さくらさん（40）との3ショットを投稿した。

「楽しいゴルフでしたー」

西岡さんは、「6年ぶりのイベント！」といい、「叙々苑カップ芸能人ゴルフチャンピオン決定戦 創業50周年記念大会」に参加したことを報告した。「柴田恭兵君と、同組です」といい、「里見浩太朗さん、横峯さくらさんと！」とコメントを添えていた。「他にもたくさんの芸能人達が！」「楽しいゴルフでしたー」と振り返っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、西岡さんは柄がデザインされたシャツと淡いカラーのパンツというコーデ、柴田さんは黒いシャツと白いパンツというコーデだった。細身のスタイルの柴田さんが、西岡さんの肩に手を置き、2人とも親指を立てるポーズをとって微笑んでいた。

2枚目では、西岡さんはチェック柄のジャケット、淡いブルーと白のシャツというコーデ。横峯さんはジャケットに、襟が黒いデザインになった白いトップスをあわせたコーデ。里見さんは淡いカラーのジャケットを着用している。3人は肩を寄せ合って笑顔をみせていた。

この投稿には、「コーディネート爽やかで良いですね」「相変わらずダンディ」「お二人ともカッコいいです」「惚れ惚れしますぅ」「やっぱり格好良いですね」「ステキ～～～」といったコメントが寄せられていた。