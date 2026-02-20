落選の中道・枝野幸男氏「元気に活動再開しています」激励の声に決意　坂道ライブめぐる発言では反省も

中道改革連合の枝野幸男前衆院議員が2026年2月19日、Xで「地元での日常活動を再開」したことを報告した。

「住まいの方の体制がどうにか整いまして.........」

2月8日投開票の衆院選で、中道は公示前の172議席から49議席へ減少。埼玉5区で立候補した枝野氏は敗れ、比例北関東ブロックでも復活できず落選した。

12日には、議員会館や議員宿舎からの引っ越し作業を進めていることをXで報告。16日には「議席を失った仲間が、ご挨拶に回ったり、街頭に立ったりとの情報が入っています」とした上で、「私も心が急かされますが、引っ越しなどに伴う後片付けに手間取り、もう2日くらいかかりそうです」としていた。

18日には、XとYouTubeで短い動画を公開。紺のスーツ姿の枝野氏は、「今日から特別国会が始まっていますが、私の方は今日から地元でのいわゆる日常活動を再開させていただいています」と近況を報告した。

「昨日まで、議員会館、そして議員宿舎の引っ越し作業に追われておりました」と明かし、雑然とした様子の事務所をカメラに示しつつ「事務所の方はこれから整備がいりますが、特に自分が直接やらないといけない住まいの方の体制がどうにか整いまして」と語った。