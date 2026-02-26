「どういう格好」「すっごいハイレグみたい」　世界的アイドル「TWICE」が極寒NYでダンス...動画に衝撃

世界的に人気がある韓国発ガールズグループ「TWICE」の公式Xが2026年2月25日、メンバーのモモさんとジヒョさんのダンス動画を公開し、「どういう格好」などと驚きを集めている。

米番組出演時の衣装で踊るも...「めっちゃ寒そう」

TWICE公式Xは「BODY Gooo」などと投稿し、約17秒の動画を公開した。雪が厚く積もった街を背景にモモさんとジヒョさんが踊っている様子だ。

後ろには着込んだ通行人が散見され、厳しい寒さが伺える一方、2人はジャージパンツに深い切り込みのボディスーツを合わせたような露出の多い服装をしている。腰があらわになっているほか、ジヒョさんは途中で上着が崩れて肩も出ていた。

投稿は6万5000件超の「いいね」を集め、「どういう格好やねん」「すっごいハイレグみたいに見えて落ち着かないしお腹冷やさないで欲しい」「いやぁぁあジヒョパイセン寒いですよね？ね？？凄すぎて」「モモの衣装やりすぎ」「めっちゃ寒そう 風邪ひかないようにね！！」などと服装も注目されている。

モモさんは24日にインスタで同様の写真を公開しながら、位置情報で、米ニューヨークにいたことを説明。米NBCのトーク番組「The Tonight Show Starring Jimmy Fallon」にグループで出演し、モモさんやジヒョさんは先の服でパフォーマンスを披露していた。