女性トイレで「女装した男」目撃と動画投稿で騒然　現場のイオンモール側は防犯カメラ確認「被害届提出済み」

栃木県小山市内のショッピングセンター「イオンモール小山」で、「女装した男」が女性トイレに入るのを目撃したと、その様子を撮った動画がX上で投稿され、波紋が広がっている。

この人物は、ウィッグと女性のような服を着ていたが、直後に脱いだ後の姿を見たという。イオンモールの運営会社は、客からの申し出を受けて防犯カメラの映像を確認し、警察に被害届を提出して受理されたと取材に説明している。

ウィッグを外すと男性のような雰囲気に

メガネにマスクをしてボーダー柄の上着を着た人物が、女性トイレから出てくる。髪は、ボサボサしてやや長めだ。リュックには、ぬいぐるみのようなものが飾りで付けられていた。

この人物はその後、洗面所の棚に手に持った別のバッグを置き、手を洗う。終わると、バッグを持って、向かい側に行き、ハンドドライヤーで手を乾かしていた。

この40秒強の動画は、目撃した女性客「MJ」さんが2026年2月20日夜、X上で投稿した。

「女子トイレに女装入って来た！ 他にも女性入ってた」。MJさんは、こう報告し、その後の投稿で、この日の18時30分ごろのことだとした。MJさんは、トイレを出るときにこの人物が入って来たため、出てくるのを撮ろうと待ち構えていたと説明した。この人物の後を追って、途中で見失ったが、ウィッグを外し、女性のような服も脱いだ姿で目撃したという。

その写真も投稿しており、後ろ姿だが、髪は短く、男性のような雰囲気だった。ぬいぐるみが付いた同じリュックとバッグを所持していた。他のトイレで着替えたのではないかとみている。MJさんは、隠しカメラをセットしたか心配だと明かし、警告のためにXで動画などを投稿したと説明した。

イオンモール側には伝えたものの、その対応に不満を漏らした。サービスカウンターのスタッフからは、上司には報告するが、客の行動は制限できないといった内容が説明されるだけだったという。

動画などを投稿したMJさんは24日、J-CASTニュースの取材に応じ、ウィッグなどを脱いだ人物を正面から見て写真も撮ったと明かした。