J-CAST ニュース

キルギスで「きれいな石破さん」見つかる　現地通信社もびっくり、本人も「嬉しい驚き」

2026.02.24 11:30
社会班

   中央アジアのキルギス共和国で、駐イタリア大使に任命された人物をめぐり、日本のSNSがざわめいている。

  • こちらは本物の石破茂氏。2025年まで首相を務めた
    こちらは本物の石破茂氏。2025年まで首相を務めた
  • 発端になった「アキプレス」のポスト。エルメク・オムラリエフ氏が駐イタリア大使に任命されたことを報じている
    発端になった「アキプレス」のポスト。エルメク・オムラリエフ氏が駐イタリア大使に任命されたことを報じている
  • こちらは本物の石破茂氏。2025年まで首相を務めた
  • 発端になった「アキプレス」のポスト。エルメク・オムラリエフ氏が駐イタリア大使に任命されたことを報じている

「石破さんこんなとこにおったんか」

   発端となったのは、キルギスの現地メディア「AKIPress（アキプレス）」の公式Xアカウントが2026年2月18日に投稿した記事。エルメク・オムラリエフ氏が駐イタリア大使に任命されたことを報じる記事で、同氏の写真が添えられており、向かって右側に分け目を作った七三分けのグレイヘアに、ふさふさとした黒い眉、やや赤みのある頬が印象的だ。

   ロシア語で書かれた現地向けの記事だったが、この投稿は日本人ユーザーによって大きく拡散された。オムラリエフ氏が、日本の石破茂元首相にそっくりだという声が上がったためだ。投稿には、「石破さんこんなとこにおったんか」「なんで日本の大使にしなかったんですか！」「綺麗な石破やんwwwww」などとするコメントが相次いでいる。

   「きれいな石破さん」という表現は、「ドラえもん」のひみつ道具「木こりの泉」に落ちたジャイアンが美形になって登場する「きれいなジャイアン」のエピソードにちなんだとみられる。

   実はキルギス人は、世界でも日本人と顔つきが似ている民族だという。国際協力機構・JICAの公式サイトに掲載された「国の原動力を育む　キルギス」との記事では、「『顔つきが日本人とそっくり』といわれ、中央アジアの中でも特に親日国として知られている」と紹介されている。

「キルギス出身の外交官、日本のSNSでヒーローに」
続きを読む
1 2 3
全文表示
キルギス共和国
石破茂
姉妹サイト