前川喜平氏、「高市早苗よりは賢くなろうよ」ポストにあきれ声殺到　「自分のこと言われるのに...」

元文部科学事務次官の前川喜平氏が2026年2月18日にXを更新し、高市早苗首相を引き合いに出して「賢くなろうよ」と呼びかけて波紋を広げている。

「ちょっと勉強すればいいんだから」

問題となっているのは、前川氏が18日にXに投稿した「ねえ、みんな」という呼びかけのポスト。

その中で前川氏は、「せめて高市早苗よりは賢くなろうよ。ちょっと勉強すればいいんだから」とつづっていた。

なお、前川氏といえば、17年2月に発覚した文科省の天下り問題に関与していたとして懲戒処分を受け、依願退職している。

また、同年5月には読売新聞に文部科学省在職中に出会い系バーに頻繁に出入りしていたことが報じられた。前川氏は記者会見で、「女性の貧困について実地の視察調査」のために出入りし、話を聞く際に食事をして小遣いをあげたりしたと説明していた。

このことから、前川氏のもとには「さすが勉強して、賢く規制の網をすり抜けた人の言うことは違う」「天下り斡旋したり出会い系バーに通う元事務次官さん流石です！」という声が集まることに。

こうしたバッシングに対し、ネット上からは「自分のこと言われるのになんでこんなことポストするんですか？」「そういうのが嫌われるらしいよ」という呆れ声も寄せられていた。