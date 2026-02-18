スノボ戸塚優斗、人気ロックバンドのボーカルに激似→SNS驚愕　「似てるなぁ」「イケメンだわ」

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗選手（24）が2026年2月15日、自身のインスタグラムを更新し、金メダルを持つ自身の姿を公開した。戸塚選手を祝福する声が相次ぐ中、ある人気ロックバンドのボーカルと似ていると驚く声も上がっている。

「大森さんに似てるね」

戸塚選手は15日、日本オリンピック委員会（JOC）との共同投稿で、自身が金メダルを片手で持っている様子などを公開した。前髪をセンターで分けており、日の丸と五輪マークが描かれたスポーツウェアを着ている。

この投稿では、「スノーボード 男子ハーフパイプ 戸塚優斗 選手」とコメントで紹介したうえで、金メダルの絵文字も添えられている。ハッシュタグでは、「＃TEAMJAPAN」「＃ともに一歩踏み出す勇気を」などとも記されている。

コメント欄では、「おめでとうございます」「感動しました！」「カッコ良かったです」「おめでとう！すごいなー！」「とても感動しました」などと祝福する声が相次いだ。

また、3人組ポップロックバンド「Mrs.GREENAPPLE」のボーカル・ギターを務める大森元貴さんに似ているという声も上がった。「大森さんに似てるね、イケメンだわ」「もっくんと兄弟にしか見えなくなってきた...」「もっくんかと思ったw」「ミセスの大森さんに似てるなぁ」などの声が寄せられている。

戸塚さんは、「Mrs.GREENAPPLE」のバンド名にちなんだ「青りんご」の絵文字をプロフィールに記したり、大森さんがライブで歌っている様子とともに「幸せな時間でした」と明かす写真を投稿したりしている。