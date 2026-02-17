放送センター内で高市早苗グッズずらり、政治的中立性は？　共済会の職員向け物産展で販売、NHK「回答する立場にない」

自民党総裁の高市早苗首相を描いたグッズがNHK放送センター（東京都渋谷区）内で職員向けに販売されていたとして、政治的中立性に欠けるのではないかとX上で指摘があり、論議になっている。

これらのグッズは、NHK共済会が職員の福利厚生用に開いた「奈良県物産展」で販売されていたという。NHKの広報局は、「商品は業者が選定し、販売しています」と取材に強調し、「個別の販売内容への問い合わせについては回答する立場にありません」とコメントした。

「これNGでは」「普通に奈良グッズやろ？」

「奈良県の上に立っています」。これは、高市首相が奈良県の地図の上に立つ様子をデザインしたキーホルダー商品のキャッチフレーズだ。

Xの投稿によると、売り場では、こんなポップが飾られ、「置いているだけでなんか元気をもらえそう」などとPRした。首相の出身地、奈良の土産として、1470円（税込）で売られていた。

このほか、「気合を入れたい時」用に使うというシール、野球のグローブを再利用したというキーリングがそれぞれ300円、1100円（いずれも税込）で陳列されていた。

これらは、「サナ活」と呼ばれる関連グッズで、地元の企業が手がけている。

物産展は、2026年2月12、13日に放送センター内のエントランスホールで開かれた。その初日には、これらの商品を並べた様子を撮った写真がいくつかX上で投稿され、公共放送としての政治的中立性に欠けるのではないかと一部で指摘されている。

「これNGでは」「NHKの職員、何も思わないのか？」「ちょっと信じられない」と同意する声が出たほか、「普通に奈良グッズやろ？」「職員が給与で何を買おうが勝手」とする意見も出て、議論になっている。