【フィギュア】「見たことない落ち方」「時が止まった...」　りくりゅうペアに騒然、五輪ペアSPでリフトミス

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアショートプログラム（SP）が日本時間2026年2月16日に行われ、日本代表の「りくりゅうペア」こと三浦璃来選手と木原龍一選手が5位となった。得意技として知られるリフトでミスがあり、驚きが広がっている。

「ヒヤッとしたけど怪我がなくてよかった」の声も

りくりゅうペアはペアSPに赤と黒のグラデーションがかった衣装で登場し、ローリング・ストーンズの楽曲「Paint It Black」にのせて演技を披露した。

中盤の「グループ5アクセルラッソーリフト」で、木原選手が三浦選手を片手で掲げながら回転する中、突如バランスを失ったように三浦選手が木原選手の肩まで落ちる場面があった。

その後は最後まで滑り切ったものの、直後に木原選手がうなだれる一幕も。結果としてリフトの失点が響いた形で、73.11点の5位となった。

2人の演技を受けて、Xでは「りくりゅうのリフトミス、初めて見たかも」「何か見たことない落ち方したな」「思わず見てるこちらも時が止まった...」「ヒヤッとしたけど怪我がなくてよかった」といった声が上がっている。

三浦選手と木原選手は17日にペアフリーに臨む。団体戦ではペアSP、フリーともに首位を記録し、銀メダル獲得に貢献していた。