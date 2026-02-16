「どんだけ良い奴なんだよ」日の丸掲揚で脱帽、泣く選手いたわり...　男子ハーフパイプ・豪スコッティ選手に賞賛の声

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝は、戸塚優斗選手（24）が日本人選手2大会連続の金に輝き、日本中に感動が広がった。

山田琉聖選手（19）も銅を獲得し、もはやお家芸と言えるほどの大活躍を見せた。そんな中で、銀を獲得したオーストラリアのスコッティ・ジェームス選手（31）が、日本選手への敬意を自らの行動で表し、賞賛の声が相次いでいる。

ネットの一部で「態度が悪い」との声も出たが...

2026年2月14日未明（日本時間）に表彰式が始まると、スコッティ選手は、クールな表情で入場してきた。金の戸塚選手は、両手を振り上げ興奮気味なのと対照的だ。

高身長のイケメンと人気があるだけに、式で名前が呼ばれると、黄色い声が上がった。首に銀メダルをかけられ、そっと涙をぬぐう。テレビ解説では、ずっと金を目指していただけに、悔しいのではないかとその心境をおもんぱかった。

しかし、それでも感極まった様子の戸塚選手と表彰台で抱き合うなど、勝者への賞賛は惜しまなかった。

戸塚選手の金メダル授与が終わって、いよいよ日の丸掲揚が始まる。日本の国歌斉唱が行われ、戸塚選手と山田選手がニット帽を外して国旗に向き合う。すると、スコッティ選手が、クールな表情のまま、さりげなく右手を上げた。

そして、ニット帽を取って、頭を垂れる様子を示した。悔しさもあるかもしれないが、戸塚選手らへの敬意が表れた瞬間だった。

その後、戸塚選手と山田選手のフォトセッションが行われたが、スコッティ選手は、その場から離れてしまった。

向かったのは、4位と惜しくもメダルを逃して泣き崩れる平野流佳選手（23）の元だ。

スコッティ選手は、平野選手のそばで寄り添い、膝を突いて背中をさする。平野選手を励ますように、何度も声をかけていた。自らも悔しいはずなのに、トップを目指してしのぎを削るスノーボーダー同士の友情を見せた。

表彰式では、クールな表情だったスコッティ選手に対しては、ネット上の一部で「態度が悪い」との声も上がった。