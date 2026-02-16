きっかけはDM...カーリング韓国＆英国代表カップルがなれそめ語る　五輪公式Xがのろけ動画「なんて可愛い」

五輪公式Xは2026年2月14日のバレンタインデーに、ミラノ・コルティナ冬季五輪で一緒に過ごした、カーリング英国代表と韓国代表のカップルを紹介した。投稿された動画では、本人らがなれそめも語っており、「かわいい」といった反響が寄せられている。

「26年バレンタインデーを一緒に」

五輪公式Xは、「カーリング界のラブストーリー！」として、カーリング英国代表のボビー・ラミー選手と、韓国代表のソル・イェウン選手を紹介した。2人は「2026年バレンタインデーを一緒に過ごせます。なぜなら、2人とも #MilanoCortina2026 のオリンピックカーリングで競技に出場するからです」とした。

投稿された動画でラミー選手は、「オリンピック出場が決まった時、イェウンはすぐ『オリンピックで、特に五輪の前で写真を撮るのが待ちきれない』と話しました。一生忘れられない思い出になるでしょう」と話した。動画には、2人が五輪の前で腕を組み寄り添う写真も流れた。

さらにラミー選手は、イェウン選手と3年以上前に世界大会「グランドスラム・オブ・カーリング」で出会ったと明かした。「お互いに好意を抱いていることはすぐに分かり、今では付き合って2年以上になります」と話した。

続けて、イェウン選手が韓国語で、ラミー選手からインスタグラムのDM（ダイレクトメッセージ）が届いたことがきっかけだったこと、知れば知るほどラミー選手のいいところが見つかったことなどを話した。

これにラミー選手が「全部わかったよ」と言い、イェウン選手が「噓つき」と笑う場面も。

また、動画には2人が抱き合い、キスするシーンも収められていた。

この投稿には英語や韓国語、日本語などで、「何これマジで超かわいい」「これこそが本当の金かもしれない」「なんて可愛いカップル」といったコメントが寄せられている。

なお、カーリング女子日本代表は15日に1次リーグで韓国と対戦し、5-7で敗れた。