麻生太郎副総裁、自民・最年少当選で話題の26歳議員と...ニッコリ笑顔でご機嫌　「ビックリするくらいのええ笑顔」

北海道議会議員の村木中氏が2026年2月17日にXを更新。自身の娘で自民党最年少当選となった村木汀衆院議員と、自民党の麻生太郎副総裁とのショットを公開した。

村木汀衆院議員は2000年2月14日生まれの26歳。8日に投開票が行われた衆院選で比例北海道ブロックから出馬し、選挙時、最年少の25歳で初当選を果たした。

村木汀衆院議員の父親である村木中北海道議会議員は17日にXで、「麻生太郎副総裁と 村木汀 船橋先生 中村先生と懇談の時間を頂きました」と報告した。そして、「今後も更に自民党道連の党勢拡大の為にも頑張ります」と意気込みをつづった。

ポストでは麻生氏を真ん中に、村木親子がはさむ構図のショットを公開。なお、部屋には麻生氏の高祖父にあたる、明治の元勲・大久保利通の写真も飾られていた。別のショットでは、麻生氏らが村木汀衆院議員とくだけた様子で会談している様子も公開されていた。

このポストにXからは、「麻生さん孫を見る様な目してるけどひ孫位の歳の差なんよな」「麻生さん、ビックリするくらいのええ笑顔や」「おじいちゃんと孫娘」という声が集まっていた。