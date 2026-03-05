嵐、わちゃわちゃ動画で新曲を告知　「大野くんの喋りサイコー」「うるうるしちゃう」ファン歓喜

2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が、3月4日にインスタグラムを更新。同日リリースされた新曲「Five」を告知する動画を公開した。

「本当にね、『嵐』っぽいのよ。いいのよ」

嵐は5人そろって動画に登場。後ろには、大きく「5」の数字がデザインされたバスが停まっている。

櫻井翔さんが「いつぶりですか？ 新曲って」と振ると、松本潤さんが「2020年（7月発売の『カイト』）以来じゃないですか？」と答える。久々の楽曲リリースに、櫻井さんは「うれしいですね～」と目を細めた。

「Five」について、大野智さんは「本当にね、『嵐』っぽいのよ。いいのよ」。二宮和也さんは「懐かしいです。この5人で歌ってる感じというのが」。相葉雅紀さんは「J-POPですね、これぞまさに」とそれぞれ語った。相葉さんが「細胞レベルで喜んでます」と言うと、他の4人は大笑いしていた。

櫻井さんは「ソロの歌いつなぐところと、5人のユニゾン感みたいなところを楽しんでもらえたら。嵐っぽい楽曲となっております」とアピールポイントを語った。

コメント欄には「5人とも待ってたよー 元気そうで良かった～」「曲はもちろん素晴らしいのだけど、何より5人並んで話す姿にうるうるしちゃう」「やっぱり5人揃うと嬉しいです。細胞レベルで嬉しいです 大野くんの喋りサイコー このままずっと見ていたい」「ずっとずっと、5人でいてほしい」などと書き込まれている。