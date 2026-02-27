高市首相を「高鬱とか鬱市と呼ぼう」　教授の投稿に批判殺到、大学は「厳正対処」方針...その過激すぎる投稿内容とは

高市早苗首相と精神病と結びつけるようなX投稿をしたなどとして、常葉大学（静岡市）の男性教授に対して、ネット上で批判が相次いでいる。

この教授名のアカウントは、反戦などを掲げ、自民党に対して敵対的な投稿を繰り返していた。同大は2026年2月26日、教授の投稿かどうかは明言しなかったが、「他者の誹謗中傷に相当するものが確認」されたと公式サイトにお知らせを出し、「大学として厳正に対処する」と明らかにした。

「高市早苗は女の皮をかぶった森喜朗」と5年前に投稿

「『国民は行政の言いなりになれ』というのが官邸の御意向らしいぜ」

男性教授名のXアカウントは20年5月10日、こう発言して、当時の安倍晋三首相に対し、「何からなにまでアベネツゾウ内閣」と指弾した。

ハッシュタグ付きで、「#検察庁法改正案に抗議します」「#安倍晋三は今すぐ辞めろ」などと拡散を促している。

この日は、「検察庁法改悪もゲスいが、首相官邸のHPの三権分立の図が激ヤバ！国民が内閣にのみ『なんも言えねえ』な図になってる！」などと憤懣やるかたない様子だった。

安倍首相への批判は続き、21年8月16日には、犯罪者扱いするこんな投稿までしていた。

「逮捕めんどくせえからいきなり銃○でもいいな。 #安倍晋三の逮捕まだですか」

このころから、高市首相へのやゆも始めている。

21年9月5日には、「高市早苗は女の皮をかぶった森喜朗ですよ」と投稿していた。

26年に入って、高市首相と旧統一教会（世界平和統一家庭連合）との関係が週刊誌などで報じられると、2月12日には、「んで、ソイツにやすやすと『統一』された愚国民 #高市早苗って統一教会だったんだな」と国民までこき下ろすような発言をした。

その後も、さらに過激さを増している。