乳がん公表の紅白出場歌手は「やや副作用が出て闘っている」　治療経過をスタッフ報告「ご心配なさらず」

「乳がん」を公表した演歌歌手・石原詢子さん（58）のブログが2026年2月26日に更新され、完治に向けて治療に臨む近況が報告された。

石原さんは1988年にデビューし、2000年には初出場となる第51回NHK紅白歌合戦で「みれん酒」を、03年の第54回紅白では「ふたり傘」を歌ったことでも知られる。

「昨日、無事に１回目の抗がん剤投与を」

公式サイトで6日、石原さんが25年末に乳がんの診断を受けていたと発表された。事務所が「早期発⾒により初期段階ではありましたが担当医と相談し、無事に⼿術を済ませております」とし、2月後半から化学治療を行い、医師と相談しながら仕事を続けると説明していた。

一方で石原さんは7日のブログエントリーで、経過は良好としつつ「正直、手術することよりも不安はありますが根っからの"動いていないと落ち着かない"性格ですので、治療中も楽しみを見つけて、病気のことをしっかり受け止めて治療して参ります」などと伝えた。

その後について、26日には「詢ちゃん情報！【スタッフより】」と題したエントリーが公開された。スタッフからの発信として、下記のように近況を報告している。

「皆様、応援のメッセージをありがとうございます！！昨日、無事に１回目の抗がん剤投与を済ませ、やや副作用が出て闘っている状態ですが、詢子さんの持ち前の気合いで乗り切っているようです」