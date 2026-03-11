転売目的？「中国の人が100枚単位で買ってて」　鬼滅スタンプラリーの景品目当て、明治村が欠品を謝罪「防止策を協議中」

明治時代の建築を展示している「博物館 明治村」（愛知県犬山市）で、人気アニメ「鬼滅の刃」とのコラボイベントが始まったが、多量のスタンプラリー用台紙を買って景品と交換する人がいて不快だったと、X上で訴えがあった。

中国人とみられる外国人が100枚以上を交換していたといい、転売目的とみられている。イベントを主催した明治村は、取材に対し、「想定を上回る購入があって欠品してしまい、お客様には申し訳なく思っています。現在は、転売防止策を協議しています」と答えた。

「非常に不快」「枚数制限した方がいいよ...」

スタンプを押した台紙を景品と交換する受付場所では、机の上に大量の台紙が置かれ、女性スタッフが対応に追われている。受付前には、男性ら2人が交換を待っている様子だ。

この写真は、鬼滅ファンの「ありりんご」さん（＠weedgenkaiotaku）が2026年3月8日、Xで投稿した。

コラボイベントは、「鬼滅の刃×博物館 明治村 明治村特別任務録」の名で、7日から5月31日までの日程で始まった。スタンプラリーは、500円の参加料で台紙をもらってスタンプを押していくもので、クリアすれば景品として鬼滅デザインのカード5枚セットがもらえる。

2日目の8日日曜日は、鬼滅人気で開館時に200人ぐらいの列ができていたと動画投稿があった。多量のスタンプラリー台紙を持ち歩く人がいたとXで写真が別に投稿され、翌9日昼過ぎには台紙が売れ切れたとの情報も出ていた。

ありりんごさんの投稿によると、男性らの景品交換には、かなりの時間がかかっており、手にまだ100枚ぐらい持っていたという。ありりんごさんは、「非常に不快」だと切り出し、「枚数制限した方がいいよ... 特典もそんな数ある訳じゃないと思うし」と明治村に注文を付けた。

この投稿は、大きな関心を集め、写真が拡散している。ありりんごさんは、X上の質問にも応じて、「中国の人が100枚単位で買ってて、見てても不快だった」と報告した。この状況を改善してもらおうと、明治村に問い合わせていることも明らかにした。

ありりんごさんは11日、J-CASTニュースの取材に応じ、当時の状況を明かした。