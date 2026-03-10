「付き合ってる？」と話題...フィギュアのアダム・シャオ・イム・ファ＆キミー・レポンド、手つないでてドキっ

ミラノ・コルティナ五輪に、フィギュアスケート男子フランス代表として出場した、アダム・シャオ・イム・ファ選手（25）が、2026年3月8日にインスタグラムを更新。2月26日から3月7日にかけてスイスで開催されたアイスショー「アート・オン・アイス 2026」に出演した際の写真を公開した。

「五輪の後の、スイスでの素晴らしい時間」

シャオ・イム・ファ選手はインスタグラムで、「五輪の後の、スイスでの素晴らしい時間の（そんなに少なくない）写真まとめ」と投稿。「アート・オン・アイス」開催期間の、演技中の写真や、スイスの街を楽しむ写真などを公開した。

その中に、コルティナ五輪にフィギュアスケート女子スイス代表として出場した、キミー・レポンド選手（19）と手をつないで街を歩く写真や、顔を寄せ合った2ショットもある。

コメント欄には「とてもびっくり アダムとキミーは付き合ってるの？」「アダムはメダルは獲れなかったけど、最高にかわいい女の子を手に入れた」「二人は本当にスイートで一緒にいるととても素敵。二人から目が離せない」「キミーとアダム、熱いカップル」などと書き込まれている。

シャオ・イム・ファ選手は2月にも、五輪を振り返るインスタグラムの投稿の中で、レポンド選手とぴったりくっついた写真などを公開。「付き合ってる？」「LOVE LOVE」などと話題になっていた。