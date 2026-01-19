「言えるわけないじゃないですか」　トランプ大統領に何も言えない高市首相にテーブルをバンッと叩いた人

ジャイアンがドラえもんをボコボコにしても、怖いから黙っていようでいいの？――トークバラエティー「ビートたけしのTVタックル」（テレビ朝日系）の番組進行・阿川佐和子さん（エッセイスト）が2026年1月18日放送で、やりたい放題の米国トランプ大統領に何も言わない高市首相を、珍しく強い言い方で批判した。

東国原英夫氏は「強い者に巻かれるしかない」

番組は、ベネズエラの大統領を拉致して石油略奪を図り、イランに軍事介入の脅しをかけ、グリーンランド領有を公言する「傍若無人なトランプに日本は沈黙を貫いたままでいいのか？」をテーマに激論を交わした。

阿川さんは「各国は（トランプに対して）『良くないんじゃないか』と、『なんだろう』『なんだろう』『なんだろう』って（言っているのに）、高市さんは何もそれについては......、アメリカに対しては......」言わないと不満そうだ。

ゲストの東国原英夫氏（元宮崎県知事）が「言えるわけないじゃないですか」と、強い者には巻かれるしかないと説明すると、阿川さんは少し怒ったように、こんなたとえで反論した。

「ちょっと言い方はあれなんですけど、子どもたちに対して、たとえばクラスの中で、ジャイアンがいます。ドラえもんをボコボコにしました。そんときにのび太は『ジャイアンは怖いから何も言えない』って言ってて、それが正しいというふうに教育していいんですか」