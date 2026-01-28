「赤い斑点」付いたチェキを「ラメ加工」と案内→訂正も「おたくを舐めるな」　アイドルグループ運営が謝罪＆販売中止

4人組アイドルグループ「きゅるりんってしてみて」公式Xが2026年1月27日、「ラメ付き」写真として案内していたものの、実際にはラメではなく、製造上意図しない「赤い斑点」が付いた写真だったと訂正していた商品について、販売を中止すると発表した。

「なんでこの説明でいけると思ったのか知りたい」

同グループの公式Xは26日、27日から「えぶりで大好き記念日衣装チェキ」とするインスタントカメラ「チェキ」で撮影されたメンバーの写真を販売すると案内した。「全体的にラメ加工が施されております」として、「こちらの加工にご理解いただけた方のみ、ご購入のほどよろしくお願いいたします」とする注意書きが記載されていた。

同日、この注意書き部分について、

「全体に赤い斑点が出ています。ご理解いただける方のみご購入いただけます。※こちらの商品に関してはご理解いただいた方のみへの販売のため、いかなる理由でも返品・交換ができませんのでご了承ください」

と、訂正していた。

これに、「おたくを舐めるな...」「不備があると分かっているにもかかわらず商品を販売し続けているのが正直理解できません！」「なんでこの説明でいけると思ったのか知りたい」など、批判的な声が寄せられていた。