ホスト転身の前山剛久さん出演動画で物議...メンズラウンジ代表が謝罪「お気持ちを傷つける結果となってしまった」

元俳優でホストの前山剛久さんが勤務していた六本木のメンズラウンジ「CENTURY TOKYO」の代表・YUKIYA氏が2026年3月11日にインスタグラムで、前山さんの出演していた動画について、非公開としたことを報告し謝罪した。

「在籍しているメンズラウンジを一度退店する運びとなりました」

女優の故・神田沙也加さんと生前交際していた前山さん。神田さんの死去後、22年6月をもって芸能界を引退したが、33歳の誕生日である24年2月7日にインスタグラムを開設し、活動を再開。舞台での俳優復帰を予定していたが、出演を発表した舞台から出演予定の女優2人が降板したことで上演が見送りに。25年12月からは「真叶」という名前で同メンズラウンジに勤務していた。

こうした中、前山さんは3月1日にYUKIYA氏のYouTubeチャンネルに出演。神田さんを示唆する「Kさん」という仮名を使い、交際にまつわることなどを明かしていた。YUKIYA氏は動画で、「2か月だよ？ こっちからしたら2か月しかつき合ってない子が急にポーンみたいな......」と発言する場面もあった。動画はSNSなどを通じて拡散され、炎上。その後非公開となっていた。

前山さんは10日、「真叶」名義のインスタグラム（@manato.century）を更新し、「私の今回出演した動画の件について。社長とお話して、現在在籍しているメンズラウンジを一度退店する運びとなりました。これからの進退は追って、報告させていただきます。申し訳ございませんでした」と報告していた。なお、「真叶」名義のインスタグラムアカウント（@manato.century）は13日までに閲覧できない状態となっていた。