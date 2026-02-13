中道・代表選出馬の階議員、「イケメン俳優」次男の話題に笑顔　父に似てると言われると「すごい嫌がります」

中道改革連合の代表選に出馬した階猛（しな・たけし）衆院議員（59）の次男が「イケメン俳優」だとして話題だ。代表選後に取材に応じた階氏は、次男の人気ぶりに「勘違いしないで、地道に自分の目標に向かって歩いてもらええれば」とエールを送った。
「父に似てると言われると、ちょっとうれしいかなと」とも話し、顔をほころばせていた。
「あのですね、それよりも『父に似てる』と言われると...」
俳優やモデルとして活躍しているのは、次男の階晴紀（しな・はるき）さん（26）。晴紀さんはTBS系日曜劇場「下剋上球児」の出演や、JJモデルオーディション2025「J-BOY ＃国民的彼氏」になったことで知られている。
代表選で晴紀さんが話題になっていることについて質問されると、「びっくりな質問なんですけど」。「家族内ではちょっと話題にはのぼっている」というが、
「そんな別に有名人が何でもありませんので、勘違いしないで地道に自分の目標に向かって歩いてもらええればいいかな」
と話した。
「『息子さんがかっこいい』と書かれるのは、結構誇らしいものなのか」
という質問には、
「あのですね、それよりも『父に似てる』と言われると、ちょっとうれしいかなと......ただそれを言われると、うちの息子はすごい嫌がります」
と笑顔で応じ、報道陣からは笑いも起きた。
晴紀さんから代表選についてアドバイスがあったかについては、
「何もないです。まったく別個独立の人格なので」
と否定していた。
（J-CASTニュース編集委員 兼 副編集長 工藤博司）