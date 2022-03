ジャガー横田の中3長男、5回目の高校入試不合格　「浪人提案」には「ふざけてんの？」

女子プロレスラーのジャガー横田さんと医師の木下博勝さんの長男・木下大維志くん(15)が、2022年3月8日にインスタグラムで、5回目の高校入試不合格を報告した。

2月から高校受験に挑んでいる大維志くん。これまで不合格とその報告を繰り返しており、3月7日にはインスタグラムで「How many times do I hav to see this shit(何回見なきゃいけない)」と嘆いていた。

「諦めずに頑張れ」のエールも

大維志くんがインスタグラムにアップしたのは、「残念ながら、不合格となりました」と書かれた受験結果画面。この結果に大維志くんは「2 old school hates me(僕はふたつの学校に嫌われてる)」とコメントしていた。

コメント欄に寄せられた、厳しかったら浪人して来年頑張ろうという声に大維志くんは「ふざけてんの?」と返信。頑張っているのに辛すぎるという声には、「目には目を歯には歯を」と返していた。

折れずに受験を続ける大維志くんの元には、「諦めずに頑張れ」「いつか絶対やれるはずです」といったエールも集まっていた。