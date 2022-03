カムカム「驚きの女神」は誰？　意味深字幕で考察過熱「もしかして安子なのかな」

2022年3月24日放送の連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」(NHK)で登場が予告された「驚きの女神」をめぐって、視聴者の間で「考察合戦」が始まっている。

物語のキーマン? ハリウッドチームの一員で「驚きの女神」が登場

俳優の上白石萌音さん、深津絵里さん、川栄李奈さんが3世代ヒロインを演じる同作。ラジオ英語講座を題材に、100年にわたる家族の物語をハートフルに描く。

※以下ネタバレを含みます。

1999年の夏。ひなた(川栄さん)が勤務する「条映太秦映画村」にハリウッド映画の製作チームが訪れる。ここ一番の大きな仕事に、これまで築き上げた英語力を発揮したいと気合いが入るひなた。

上司の榊原(平埜生成さん)は、映画村の案内役としてひなたを紹介し、ひなたは「Hello. It's nice to meet you.」とあいさつ。すると、チームの一員である白髪姿の年配の女性が「Nice to meet you, Ms.Otsuki.」と返答する。

ここで俳優の城田優さんによるナレーションで

「驚きの女神がきていたことに、ひなたはまだ気づいていませんでした」

と読み上げられた。