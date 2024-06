Xいいね仕様変更に「改悪」の嵐　「こんなことよりもインプレゾンビをなんとかして」

2024年6月13日(日本時間)、SNSサービス「X」の「いいね」機能の仕様変更が行われた。これまでは開示されていた他ユーザーの「いいね」欄が非公開になるもので、各ユーザーに順次適用されている。

Xでは、同日朝から「いいね」にまつわるネガティブなワードが続々とトレンド入りしている。

「みなさんのプライバシーをより守るために......」

従来のXでは、ユーザーのプロフィール画面の「いいね」欄を選択することで、ユーザーがどのような投稿に「いいね」をしたかを確認できた。今回の仕様変更では、一律にすべてのユーザーの「いいね」欄が非表示となる。

13日未明より順次他ユーザーの「いいね」欄は削除され、反応を確認することはできなくなった。

日本版X公式は「みなさんのプライバシーをより守るために、『いいね』の仕様が一部変更となりました」として、仕様変更の内容について伝えた。

・他の人が誰の投稿に「いいね」をしたかを見ることはできなくなりました。

・自分のポストに対してどのアカウントが「いいね」をしたかは、引き続き変わらず表示されます。また、その数なども変わらず表示されます。

・自分が「いいね」をしたポストも引き続きご自身には表示され、通知されます。(ただし、他の人はあなたが「いいね」したことを見ることはできません)

今回の仕様変更を決めた米起業家のイーロン・マスク氏は「Important change: your likes are now private(重要な変更:『いいね』が非公開になりました)」と報告したのち、「Massive increase in likes after they were made private!(非公開にしてから『いいね!』が激増している!)」とアップデート内容に自信をのぞかせている。

一方で、日本ユーザーからの反応は芳しくない。従来の「いいね」は、おすすめの投稿をシェアする場や、しばらく投稿のない他ユーザーの「生存確認」として活用するユーザーが多かった。

Xのトレンドランキングには、「イーロン」「自分のツイート」「自分の投稿」「#いいね非公開」「欄非公開」といった関連ワードが並んでいる上、「ほんと改悪」「Twitter改悪」などネガティブなワードも目立つ。