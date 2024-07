YOSHIKIが悲痛ポスト「待ってくれてるみんな、ごめんなさい」　1週間前に明かしていた激務「まだ死んでない、寝ないで仕事してる」

X JAPANのYOSHIKIさんが2024年6月30日、Xに「待ってくれてるみんな、ごめんなさい」と書き込み、ファンから心配の声が相次いでいる。

「また入院することになりそうな気がしています」

YOSHIKIの書き込みは英語と日本語。次のような内容だ。

「I'm really really working hard, as much as I can... I'm sorry to everyone who's been waiting. 本当に精一杯頑張ってる... 待ってくれてるみんな、ごめんなさい」

投稿には、「#Recording(レコーディング)」「 #Filming(撮影)」「 #FashionShow(ファッションショー)」のハッシュタグも添えている。

YOSHIKIさんは24年4月に過労のため倒れ、都内の病院に入院していた。

退院後もハードスケジュールをこなしていたとみられるYOSHIKIさんは、24日にインスタグラムで「Not dead yet, I'm working, not sleeping(まだ死んでない、寝ないで仕事してるだけ)」としてレコーディングルームの床に倒れ込む姿を公開していた。

「I'm honored to have received so many offers, but I feel like I'll end up in hospital again, I'll keep trying though.(たくさんのオファーをいただけて光栄ですが、また入院することになりそうな気がしています)」と弱音も見せている。