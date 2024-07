竹内涼真、鍛え抜かれた肉体美＆背中の「龍」の衝撃　「かっこよすぎ」「ダビデ像並」

俳優の竹内涼真さん(31)が2024年7月27日、自身のインスタグラムを更新し、鍛えられた背中と大きなタトゥーを公開。「本気の本気が伝わる」と反響が集まっていた。

実写ドラマ「龍が如く」に出演

竹内さんは人気ゲーム「龍が如く」の実写ドラマ『龍が如く~Beyond the Game~』(Amazon Originalドラマ、24年10月公開予定)に主人公・桐生一馬役での出演が決まっている。

インスタグラムでは英語で「I can't stop now. Everyone follow me.」「Can't wait for October to arrive for everyone!」(編集部注:「もう止められない。みんなついてきて」「10月が待ち遠しい!」)とつづり、「龍が如く」のハッシュタグとともに写真を1枚投稿した。

投稿された写真では、短髪姿で、背中には今回の役どころにあわせてと思われる「龍」の大きなタトゥーが。背中や腕など、鍛え上げられた肉体も見せていた。

この投稿には、「腕の筋肉、ダビデ像並」「完璧な仕上がり」「10月まで待ちきれない」「ますます龍が如く楽しみになった」「カッコいい」といったコメントが寄せられていた。