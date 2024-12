ホストでタレント、実業家のROLAND(ローランド)さんが、2024年12月18日にインスタグラムを更新。「お馴染み」の高級愛車を紹介した。

「ローランドと言えばお馴染みのロールスロイス」

ローランドさんは「ローランドと言えばお馴染みのロールスロイス」として、白い車体や、ロールスロイスを象徴するアイコン「スピリット・オブ・エクスタシー」、ホイールの写真などを公開した。

続けて、「You already know I'm crazy about Rolls-Royce, don't you?」(私がロールスロイスに夢中になっていることはもうご存知ですよね?)とつづった。

この投稿に、「カッコいい」「永遠の男のロマン」「夢のある車ですよね」といった声が寄せられている。

ローランドさんは16日にもインスタグラムで愛車を紹介している。「かれこれ7年以上お世話になっているアルファードさん」と、白のアルファードと一緒に写る写真を披露した。