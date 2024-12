星野源、紅白で『地獄でなぜ悪い』披露へ...　主題歌起用した監督の「性加害疑惑」想起で苦言相次ぐ

歌手の星野源さんが2024年の大晦日に放送される「第75回NHK紅白歌合戦」(NHK総合など)で、『地獄でなぜ悪い』を披露すると発表し、波紋を広げている。

「星野源は『地獄でなぜ悪い』を披露します!」

星野さんの公式Xアカウントは12月23日、「12/31(火)19:20?放送の『第75回NHK紅白歌合戦』の曲目が発表となりました! 星野源は『地獄でなぜ悪い』を披露します!」と報告した。

同楽曲は、13年10月のリリースで、星野さんも出演した映画『地獄でなぜ悪い Why don't you play in hell?』の主題歌として、同映画の監督を務めた園子温氏からのオファーを受け書き下ろされたものだ。

園氏をめぐっては、22年4月に「週刊女性PRIME」などが、出演女性俳優らが性被害を受けたとの訴えを報じた。園氏は個人事務所「シオンプロダクション」で直筆の謝罪文を公開し、関係者に詫びながら「今回の週刊誌報道の記事については事実と異なる点が多く」とも書いていた。

なお、園氏は一連の報道に対し訴訟提起を行い、24年1月に「この2つのインターネット上の記事を全文削除することを受け入れたことから、裁判上の和解により解決いたしましたのでご報告いたします」と報告。この和解により、インターネット上に掲載された記事は全文削除されている。