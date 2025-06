トップモデルのミランダ・カー42歳、7歳年下イケメン超大物CEO夫と京都へ　ラブラブショットまぶしすぎ

ファッションモデルのミランダ・カーさん(42)が2025年6月2日、自身のインスタグラムを更新。夫で実業家のエヴァン・シュピーゲルさん(35)と来日し、日本で過ごした時間を楽しんだ様子を報告した。

エヴァン・シュピーゲルさんは、画像・動画共有SNS「Snapchat」(スナップチャット)の共同創業者で、Snap Inc.のCEOをつとめる。

「日本は私にとって特別な場所」

ミランダ・カーさんは、「Japan holds a special place in my heart, and experiencing Kyoto with my love was incredibly meaningful.」(編注:日本は私にとって特別な場所で、愛する人との京都での体験は信じられないほど有意義でした」とつづり、夫のエヴァン・シュピーゲルさんとのツーショットや、訪れた京都のさまざまな場所を撮影したものなど16枚の写真を投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、2人が寄り添うツーショットのほか、2人が手をつなぎ庭園をながめる姿の写真などが公開されていた。

この投稿には、日本からも「ようこそ日本へ」「相変わらずかわいい」「日本を愛してくれてありがとうございます!!」「素敵な写真あリがとうございます」「素敵な笑顔」といったコメントが寄せられていた。