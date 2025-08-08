野外フェス出演の中森明菜、SNSでも活動拡大　公式インスタ開設をXで告知「よろしければ、ぜひフォローしてくださいっ♪」

歌手の中森明菜さんが2025年8月8日、公式インスタグラム（@akinan_official）の開設を報告した。

「Instagramはじめました がんばります！」

中森さんは8日、自身のXを通じて「暑い日が続いておりますが、みなさま、いかがお過ごしでしょうか。 この度、インスタグラムを始めることにしました。よろしければ、ぜひフォローしてくださいっ♪」と報告した。

ファンに向け、「引き続き暑い日が続くようですので、みなさまどうぞご自愛くださいね。あきな」と呼びかけている。

同日開設されたインスタグラムでは、早速ストーリーズを投稿。初めての投稿は、椅子に腰掛けた自らの写真に「Instagramはじめました がんばります！」とのコメントを添えたもの。続く投稿では、作業をする自身の後ろ姿を写した写真に「投稿はゆっくりゆっくりになると思います...よろしくお願いいたします」とした。

アイコンには、黒を基調とした衣装で鼻から下を隠し、目元のみを見せた中森さんの写真が使われている。

中森さんはデビュー40周年を迎えた23年、自身の大ヒット曲をセルフカバーした「北ウイング-CLASSIC-」をリリースし、翌24年には歌手活動を本格的に再開した。