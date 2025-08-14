現役アイドルがキャバ嬢「掛け持ち」話題→真意明かす　「どんな環境でも、この活動を続けたいから」

女性アイドルグループ「にゃんすきっ♡？」のメンバー・神尾みれいさんが2025年8月13日にXで、キャバクラ嬢でもあるという情報が拡散されたことを受けて、「グループには許可をもらっていまして、実はアイドルを始める前から続けてきた仕事です」と明かした。経緯も詳しく説明している。

「稼ぎ方も犯罪などではなければ人それぞれ」

神尾さんをめぐっては12日、アイドルとキャバ嬢を掛け持ちしているとの情報がXで拡散され、グループ公式Xが「規約違反ではありません！」と反論していた。

13日にはプロデューサー兼メンバー・もがなさんの名義でメッセージ画像が公開され、拒否感を示すファンに理解を示しつつ、「みれいちゃんにはみれいちゃんの生活があり稼ぎ方も犯罪などではなければ人それぞれだと思います。アイドル、キャバクラだけでも大変なのに更に昼職もしています」と説明があった。

そのうえでアイドル活動に真摯に取り組んできた様子を伝え、過去に神尾さんが「キャバクラを辞めれるくらいアイドルとして人気になりたい」という夢を口にしていたとも振り返った。また「MCでいつも紹介している通りにゃんすきのコンセプトは"じゆう"でそれぞれの個性を殺さず枠にハマらない新しいアイドルの形を作っています。これからもにゃんらしく5人で前を向いて邁進していきます」などと、応援を呼びかけている。

投稿を引用リポストする形で、同日に神尾さんもXを更新し、「このたび私がキャバクラで働いていることが知られる形になりました。グループには許可をもらっていまして、実はアイドルを始める前から続けてきた仕事です」と自ら報告した。