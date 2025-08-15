キングオブコント会場での迷惑行為に人気芸人が苦言　「芸人みんなこの数分に人生丸ごと投げ込んでるんだ」

お笑いコンビ「いぬ」の有馬徹さんが2025年8月14日、「コント日本一」を決めるお笑いコンテスト「キングオブコント2025」準々決勝会場での観客の行為について、Xで怒りを明かした。

「勘弁してよね～！」

有馬さんは13日、東京会場で開催された大会準々決勝・Hグループに出場した。舞台後のX投稿では、「キングオブコント準々決勝終わりました！」と報告した上で、ネタ中のアクシデントについて困惑を明かしていた。

「僕らはベストパフォーマンスでしたが、一発目のボケ直前で一番前のお客さんが席立ったのは爆裂動揺しました！ 勘弁してよね～！」

翌14日には、「まだ腹立つ」として詳細をつづった。それによると、「最前列の上手側の席を立って客席中央を練り歩き急ぐわけでも屈むわけでもなく下手出口から出ていった」といい、「一発目のボケの直前よ。そこほんと繊細やからやめてほしい」。

また、「あと俺らがネタ終われば休憩だった」とし、「芸人みんなこの数分に人生丸ごと投げ込んでるんだ。これ以上は勘弁してくれ。頼む」と胸の内を明かしている。

この投稿には、「一年に一度のチャンスで、人生賭けて挑戦してるのにそんな理由でパフォーマンスに悪影響でるのは理不尽で腹立つのは当然のことだと思います」「客側としてもこれやられると腹立つ」など、迷惑行為に憤るファンの声が寄せられた。一方で、「お客にはお客の事情がある。それともお客はお前らのボケのタイミングまで把握しとかないといかんの？」のほか、「会場いたけど、確かにいぬあれは可哀想やった。あと明らかに推しの出番が終わったから帰る感じの人賞レース観に行くの向いてないからやめた方がいい」といった投稿も上がっている。