体重153キロYouTuber「3日間フルーツ生活」で減量挑戦　フルーツカレーに、ジュースに...結果は

チャンネル登録者数57万超の人気YouTuber、MARIMO。（マリモ。）さんが、2025年8月15日にYouTubeを更新。「3日間フルーツ生活」での体重変化を検証した。

「フルーツが大々的に使われている食品ならばセーフ」

MARIMO。さんはYouTubeで、たびたびダイエットとリバウンドの様子を公開している。

23年1月には、体重142キロから2年間で64キロまで減量した動画を公開したが、24年6月には132キロまでリバウンドしたと告白。同年10月、3か月間で115.7キロまで減量したと報告した。しかし25年7月、またリバウンドしたとして、149.2キロという体重を公開していた。

そんなMARIMO。さんが、8月15日公開の動画で、「3日間フルーツ生活」でダイエットに挑戦すると宣言した。「フルーツが大々的に使われている食品ならばセーフ」というゆるいルールでスタート。ダイエット前の体重は153キロだった。

1日目の朝食は、シロップ漬けのみかんや果肉入りのりんごジュースなど、フルーツが主体ながら自由度が高いメニューに。MARIMO。さんは「全然苦なく続けられそうだな」「ずっと楽しいまま終わるぜ、このダイエット企画。やったー」と上機嫌だった。

夕食にはバナナをチョイス。ダイエット企画で1日3食摂るために早起きしたせいで、食欲より眠気が勝ったらしく、「1本でいいや。寝ます」と早々に切り上げていた。