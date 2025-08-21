「交際0日婚」進撃のノア、家賃150万円のセレブな自宅公開　「夫に失礼やなと思って」結婚後の変化も語る

「交際0日婚」で注目を集めた実業家でインフルエンサーの進撃のノアさんが、2025年8月17日に公式YouTubeを更新。人気YouTuberのヒカルさんと結婚発表後、初めて新居のルームツアー動画を公開した。

「ずっと寝ていたい」Tシャツを着て「こういうの好きやねん」

進撃のノアさんが一人暮らしをする大阪の自宅を公開した。リビングに置かれたテレビは、300万円の大型のもので、スピーカーが開閉する珍しいタイプのもの。衣装部屋はバッグや腕時計、アクセサリーなど、高級ブランド品が、所狭しと置かれていた。

大きなベッドが置かれた寝室には夫のヒカルさんとのツーショット写真が飾られ、取材したスタッフも「憧れになるな、これはさすがに」と感心する。

一方では、「ずっと寝ていたい」と書いてあるTシャツを愛用する、意外な面も。「こういう『ポンコツ』とかそういうTシャツ好きで、家でしか着られへんやん。こういうの好きやねん」と、格安通販の愛用者であることも明かした。

家賃は1か月あたり「150万円」。「でも、前のマンションのほうがベルボーイさんとかもいたし、同じ150万円でも全然違う」と、長年高級マンションに住んでいることを明かした。