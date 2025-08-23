元モー娘。石川梨華40歳、流し目ショットで色気ダダ漏れ　「最強の自撮り」変わらぬ美貌にファン驚愕

「モーニング娘。」の元メンバーで、タレントの石川梨華さん（40）が2025年8月19日、自身のインスタグラムを更新。自撮りショットを披露した。

石川さんは17年、元プロ野球選手で西武、巨人で活躍した野上亮磨さん（当時は西武に所属）と結婚。現在は2児の母。

「メイクしてオシャレすると自撮りしたくなる」

石川さんは、「自撮り」といい、ハート柄のピアスをつけた自撮りショットを4枚投稿。「ハート柄のワンピースに ハートのピアスを合わせてみたら 超いい感じだったので 久しぶりに自撮りした」とつづっていた。

最後は、「メイクしてオシャレすると自撮りしたくなる」とコメントを添えていた。ほかに、ハッシュタグ「#私服 #自撮り #ハート #可愛い #超いい感じ」なども添えた。

インスタグラムに投稿された写真では、大きめのハートのピアスを身につけ、紺地に白い小ぶりのハート柄のワンピースを着用。顎に手を添えて、微笑んでいた。2枚目では、顔は正面のままで目だけを横に流した表情を披露していた。

この投稿には、「超超超超いい感じですね」「最強の自撮り」「色っぽいね！」「かわいいですね～」「相変わらず可愛いいです」といったコメントが寄せられていた。