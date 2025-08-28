「奇跡の一枚」TBS田村真子アナ、アイドル姿に大反響　「かわいさ半端ない」...フェスで加賀翔が激写

お笑いコンビ「かが屋」の加賀翔さんがXとインスタグラムで公開した、TBSの田村真子アナウンサーの写真が、SNSで「奇跡の1枚」などと注目を集めている。

一夜限りのアイドルユニットメンバーに

TBS系の朝のバラエティー番組「ラヴィット！」は、2025年8月23日、音楽フェス「ラヴィット！ ロック 2025」を開催。田村アナは、フェス限定のアイドルグループ「超ときめき（ハート）ラヴィット！宣伝部」メンバーとしてステージに立った。

加賀さんはXで「ラヴィットロック2025カメラマンやらせてもらいました」とし、自身のXとインスタグラムでは写真を公開。8月26日、アイドル姿の田村アナのソロショットを公開した。

コメント欄には「田村さんの可愛さが半端ない！」「加賀さんさすがです 奇跡の一枚 まこちゃんアイドルでもいけそう！」「もうアイドルじゃないですか！ いい写真だなぁ」「可愛い写真ありがとうございます 加賀さんが撮る真子アナ最高に綺麗ですね」などと書き込まれている。