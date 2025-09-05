黒沢年雄、芸能界の現状について訴え　「ギャラは60年前の10分の1以下...夢がない」

俳優の黒沢年雄さんが2025年9月5日にブログを更新し、芸能界のギャラの現状について明かした。

「今の僕は...」

黒沢さんは「芸能界は過去の職業。」というブログ記事で、「芸能界の現状は...一部の俳優や歌手以外...今や過去の職業！？ギャラは60年前の10分の1以下...夢がない！」と芸能人のギャラについて指摘した。

黒沢さんによると、「潤っている芸能人はお笑いの方々だけ」とのこと。その理由について「一時間ドラマは制作に一週間かかるが...お笑い番組は二時間で出来る」と指摘し、「その上視聴率は、物によってはドラマより高い、だからスポンサーはお笑い番組を買う」と説明した。

さらに黒沢さんは「お笑い芸人は二時間で20万貰ったとしよう...掛け持ちで番組に出演したら、1日で50万以上稼げる」。さらにMCクラスであれば同じ条件でギャラは「何百万」だとし、「時代の流れだ...」とつづった。

一方、俳優の場合、「ドラマ制作一本一週間かかる、その報酬が一週間で20万前後？！」と推測。「お笑い芸人は同じ条件で100万！？...過去にヒットを曲を持ってる歌手も同じようなものだ...夢がない」と明かした。

黒沢さん自身の現状は「今の僕は...楽しく生きがいのある好きな仕事だけをやらせて頂く...」といい、「僕はほそぼそながら（笑）生活に不安がないので嫌な仕事をする必要性が無いし、受けない。やりがいのある仕事は無報酬でもよい...（ターゲットは宮藤作品だ...）」とつづった。

また、「まあ言いたい放題...好きなように生きている（笑）今は妻が一番大事...生きがいである（笑）」と冗談交じりにつづっていた。