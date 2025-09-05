長嶋一茂「面倒くせえ人だなあ」玉川徹「面倒くさいのはアナタ」　2人に割って入った羽鳥慎一アナのひと言

こういうのをドッチもドッチというのだろう。2025年9月5日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）で、金曜コメンテーターの長嶋一茂さん（スポーツプロデューサー）は、レギュラーコメンテーターの玉川徹さん（ジャーナリスト）に「面倒くせえ人だなあ」とあきれたように突っ込んだ。

平日と休日の睡眠時間が変わるとよくない

この日の「羽鳥パネル」コーナーは、「猛暑で９月病が悪化する」をテーマに、とりわけ平日と休日の睡眠時間が変わるとよくないと指摘した。解説ゲストの内藤誼人・立正大客員教授は、「睡眠時間がずれると、数日たたないと疲労感も日中の眠気も解消しません。週末も平日と変わらない時間に寝る（起きる）ようにするとか、そういう心掛けが非常に重要になるわけです」と説明した。

すると一茂は、「（体内時計を狂わせないために）休みの前日でも夜9時台には寝るようにしてます」と優等生の回答。ところが玉川さんは、「（翌日に出演のない）金曜の夜も、土曜の夜もだいたい（いつもと同じ時間に）眠くなるんです。問題は翌朝。ゆっくり寝ちゃうことがあって、普段は5時に起きてるんですが、土日は6、7時まで寝ちゃうことがあるんですよ」と話し、「（長く）眠れちゃう場合はどうするんですか」と内藤教授に聞く。

内藤教授は「いいんですよ。（眠ることが）許されているんですよね、日曜だから」と玉川さんを安心させようと解説したが、「いえ、自分的には許したくないんですけど」と納得しない。