アインシュタイン稲田に続き、どぶろっく江口も「乗っ取り被害」に　所属事務所が注意喚起

お笑いコンビ「どぶろっく」の江口直人さんのインスタグラムが不正アクセスされて一時的に乗っ取られる事態が発生したとして、江口さんの所属事務所が2025年9月5日に公式サイトで注意喚起した。

不正アクセスして、DMで投資話を持ちかける

江口さんの所属事務所・浅井企画は9月5日、「アカウント正常化へ向けて復旧およびセキュリティ強化の対応を進めております」と現在の状況を報告した。

また、ここ1か月のあいだに発信された、投資話を持ちかけるDMなどは江口さん本人によるものではないとして、閲覧・アクセスしないよう注意を呼びかけた。事務所は「ファンの皆様、関係者の皆様にご迷惑とご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます」としている。

今後の防止策について、「セキュリティ対策を徹底し、再発防止に努めてまいります」と伝えた。さらに、別件として、「どぶろっく」をなりすますアカウントがSNS上で複数見られるとも報告し、こちらについても注意喚起している。

この日5日は、江口さんとは別のお笑い芸人のSNSアカウントが乗っ取られたことが話題になった。お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹さんのインスタグラムに不正ログインしたとして32歳の男が逮捕されたと報じられ、稲田さんが同日にXでコメントを発表していた。