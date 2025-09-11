水ダウ、ウエストランド井口とモグライダーともしげの攻防がSNSで波紋　井口は反論「みんないろいろ言ってるけど」

2025年9月10日放送のバラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（TBS系）の企画で、チームを組んだお笑いコンビ「ウエストランド」井口浩之さんと「モグライダー」ともしげさんの意見が食い違い、井口さんの言う通りの行動をしたところ、チームが不利な状況に陥ってしまう場面があった。SNSではこれに波紋が広がり、井口さんは11日にXで反論した。

早々にボールを3つ集めるも...取られる展開に

番組では「GPSボール争奪戦」と題し、3チームに分かれた芸人たちが、都内とその近郊に隠されたGPSが埋め込まれた7つのボールを、位置情報をもとに探し出して集め、先に7つ全部集めたチームの願い事を叶えるという企画が放送された。井口さんとともしげさんは、「きしたかの」高野正成さんと3人でチームを組み行動を共にした。

波紋を広げたのは、早々に3つのボールを集めた井口さんらのチームが、4つ目を探しに行く場面だ。3人は先に獲得した3つのボールを車に置いて、4つ目のボールの場所に足を運んだ。

企画のルールでは、ボールを車に置いていく場合には施錠は禁止としていた。そのため、ともしげさんは歩いている途中で、「1個ボール持ってこない？怖いんだけど。取られる可能性あるよ」と不安な様子を見せた。これに井口さんは「取られないです、大丈夫です」「まあまあ行きましょう」となだめ、歩を進めた。

放送では、敵チームのメンバーが陰でこのやり取りを聞いている様子が映されていた。

ともしげさんはさらに食い下がり、最終的に3人は車に戻ることに。しかし、戻ったときには、盗み聞きをしていた敵チームにボールは盗まれてしまっていた。

その後、ともしげさんはボールを取り返そうと躍起に。昼ごはんを食べようと提案する井口さんと高野さんに対し、ともしげさんはごはんを食べずにボール探しに行くべきだと主張し、攻防が繰り広げられた。