元キンプリ岩橋玄樹「びっしりタトゥー」真意話す　「その痛みもアートだなって思うから」

元「King ＆ Prince」のメンバーで歌手の岩橋玄樹さん（28）が、2025年9月1日にYouTubeを更新。ファンからの質問に答える中で、自身のタトゥーについて言及する一幕があった。

「アメリカに住んでるのも大きいかな」

岩橋さんは現在、米ロサンゼルスと東京の2拠点生活を送っている。SNSなどで半袖のTシャツ姿を公開するたび、両腕にびっしりと入ったタトゥーに注目が集まる。

9月1日のYouTubeでは、「なぜタトゥー入れたの？」という質問を取り上げ、こう答えた。

「アートが好きだから。痛いけど、自分の好きなものを入れてるから、その痛みを我慢できるというか、その痛みもアートだなって思うから。『おぉ、アート...！』って思いながら、ちょっと変態になってる」

「アメリカに住んでるのも大きいかな。タトゥーがファッションだったりするから、自分の中でインスピレーションを受けて、もっといろんな世界を知ってみたいということで、タトゥーを入れたというのはあります」

岩橋さんは、タトゥーアーティストのマーク・マホーニーさんの施術を受けているという。こんなエピソードも明かした。

「本当に僕のことをかわいがってもらって。こないだはタトゥー彫りながら、マクドナルドを一緒に食べたりとか。本当にお世話になってて、すごくいい方です」

動画では「日本じゃ考えられない光景ｗ」とのテロップが表示された。