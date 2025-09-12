J-CAST ニュース

元キンプリ岩橋玄樹「びっしりタトゥー」真意話す　「その痛みもアートだなって思うから」

2025.09.12 17:12
エンタメ班
   元「King ＆ Prince」のメンバーで歌手の岩橋玄樹さん（28）が、2025年9月1日にYouTubeを更新。ファンからの質問に答える中で、自身のタトゥーについて言及する一幕があった。

  • 岩橋玄樹さんのインスタグラム（＠genki_iwahashi_17）より
  • 岩橋玄樹さんのYouTubeより
  • 岩橋玄樹さんのインスタグラム（＠genki_iwahashi_17）より
  • 岩橋玄樹さんのインスタグラム（＠genki_iwahashi_17）より
  • 岩橋玄樹さんのインスタグラム（＠genki_iwahashi_17）より
「アメリカに住んでるのも大きいかな」

   岩橋さんは現在、米ロサンゼルスと東京の2拠点生活を送っている。SNSなどで半袖のTシャツ姿を公開するたび、両腕にびっしりと入ったタトゥーに注目が集まる。

   9月1日のYouTubeでは、「なぜタトゥー入れたの？」という質問を取り上げ、こう答えた。

「アートが好きだから。痛いけど、自分の好きなものを入れてるから、その痛みを我慢できるというか、その痛みもアートだなって思うから。『おぉ、アート...！』って思いながら、ちょっと変態になってる」
「アメリカに住んでるのも大きいかな。タトゥーがファッションだったりするから、自分の中でインスピレーションを受けて、もっといろんな世界を知ってみたいということで、タトゥーを入れたというのはあります」

   岩橋さんは、タトゥーアーティストのマーク・マホーニーさんの施術を受けているという。こんなエピソードも明かした。

「本当に僕のことをかわいがってもらって。こないだはタトゥー彫りながら、マクドナルドを一緒に食べたりとか。本当にお世話になってて、すごくいい方です」

   動画では「日本じゃ考えられない光景ｗ」とのテロップが表示された。

岩橋玄樹
