趣里と結婚発表の「BE:FIRST」RYOKI、「我が家に新しい家族」インスタで公開　ファンびっくり「もんくん」の正体

女優の趣里さんとの結婚と、趣里さんの第一子妊娠を発表していた男性7人組ダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」メンバーの「RYOKI」こと三山凌輝さんが、インスタグラムで「新しい家族」を迎えたことを報告した。

「Here comes our new family...」

RYOKIさんをめぐっては、4月24日にYouTuberのRちゃんとの婚約破棄トラブルが「週刊文春」で報じられた。

RYOKIさんは5月25日に所属事務所の公式サイトでメッセージを公開し、「独立」を報告。一定期間グループ活動や俳優としての活動を休止するとしていた。

8月29日には、結婚していたことをインスタグラムで報告した。その際、「2人の間に新しい命を授かることができました」と説明していた。

こうした中、ファンを驚かせているのは、11日のインスタグラム投稿だ。

「我が家に新しい家族 パピーーーーー。'もんくん' です。 宜しく Here comes our new family...」としたものだ。

ゴールデンレトリバーの子犬を抱いたRYOKIさんが表紙になった雑誌「月刊わんこ」の表紙画像と、フローリングに横たわる愛犬の写真が添えられていた。

投稿には、「またりょうきが見れて嬉しい！！ かっこいいりょうき×可愛い犬､､最強では？」「もんくん優しそうなおめめ 愛がいっぱいのfamilyになりそうですね 私も幸せもらえました〜」など、盛り上がるファンからのコメントが寄せられた。

一方で、ネット上では「これから赤ちゃん生まれるって分かってる上で今の時期に、しかも大型犬を迎える？」など、冷ややかな反応もある。