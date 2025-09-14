J-CAST ニュース

趣里と結婚発表の「BE:FIRST」RYOKI、「我が家に新しい家族」インスタで公開　ファンびっくり「もんくん」の正体

2025.09.14 15:15
エンタメ班
   女優の趣里さんとの結婚と、趣里さんの第一子妊娠を発表していた男性7人組ダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」メンバーの「RYOKI」こと三山凌輝さんが、インスタグラムで「新しい家族」を迎えたことを報告した。

  • 三山凌輝さんのインスタグラム（＠ryokimiyama_official）より
  • 趣里さんのインスタグラム（＠shuri.and.mg.official）より
「Here comes our new family...」

   RYOKIさんをめぐっては、4月24日にYouTuberのRちゃんとの婚約破棄トラブルが「週刊文春」で報じられた。

   RYOKIさんは5月25日に所属事務所の公式サイトでメッセージを公開し、「独立」を報告。一定期間グループ活動や俳優としての活動を休止するとしていた。

   8月29日には、結婚していたことをインスタグラムで報告した。その際、「2人の間に新しい命を授かることができました」と説明していた。

   こうした中、ファンを驚かせているのは、11日のインスタグラム投稿だ。

   「我が家に新しい家族　パピーーーーー。'もんくん' です。 宜しく　Here comes our new family...」としたものだ。

   ゴールデンレトリバーの子犬を抱いたRYOKIさんが表紙になった雑誌「月刊わんこ」の表紙画像と、フローリングに横たわる愛犬の写真が添えられていた。

　

   投稿には、「またりょうきが見れて嬉しい！！　かっこいいりょうき×可愛い犬､､最強では？」「もんくん優しそうなおめめ　愛がいっぱいのfamilyになりそうですね　私も幸せもらえました〜」など、盛り上がるファンからのコメントが寄せられた。

　

   一方で、ネット上では「これから赤ちゃん生まれるって分かってる上で今の時期に、しかも大型犬を迎える？」など、冷ややかな反応もある。

