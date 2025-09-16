あやなん、ヒカルの「浮気OKの関係」オープンマリッジに...「むしろ納得だなぁ」「先に言ってて偉くない？笑」

YouTuberのあやなんさんが2025年9月15日にXを更新し、人気YouTuberのヒカルさんが「オープンマリッジ」を宣言したことを称賛した。

「結婚生活が一般とは違っても全く不思議じゃない」

あやなんさんは16年に人気YouTuberグループ・東海オンエアのしばゆーさんと結婚したものの、23年にSNSを通じて舌戦を繰り広げ、話題に。その際、あやなんさんに「セカパ」と呼ばれる「セカンドパートナー」がいることが明らかになった。その後、ふたりは24年に離婚している。

あやなんさんは14日に「これから僕たち夫婦はオープンマリッジで生きていきます。簡単にいうとお互いに浮気オッケーの関係です」と宣言したヒカルさんのポストを引用し、「1人の人間として圧倒的な魅力を持っていて尚且つ打算的で行動力もズバ抜けているからこそ人並外れた人気と経済力を持ったんだから結婚生活が一般とは違っても全く不思議じゃないむしろ納得だなぁ」と肯定的な印象を持っていることを明かした。

さらに、あやなんさんは「有名人として守れるかも分からない綺麗事の約束を奥さんや世間と交わして苦しくなって嘘ついて後にリークされる状況になるよりも先手を打って敢えて今この内容の発信をするって到底真似できる事じゃない」と指摘。

また、ヒカルさんと妻の進撃のノアさんの婚姻期間がまだ4か月にも満たないからか、「こういう時はほとんどが幸せアピール愛妻家するのに！w」とつづった。

最後には、「でもさ、建前で愛妻家ぶってて浮気しまくってる人がうじゃうじゃいるのだからヒカルは先に言ってて偉くない？笑」と浮気をすることをあらかじめ宣言したこと自体を称賛していた。