「本当に子供に悪影響」、BD「カード発表会見」で乱闘続出 さすがにファン呆れ「何イキッてんだろう」「飽きてきた」

格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン）のCEOを務める格闘家・朝倉未来（33）が、2025年9月15日にユーチューブを更新し、「BreakingDown17」（27日・アリーナ立川立飛）のカードを発表した。

「あんなクソガキに負けたら大阪を歩けませんわ」

カード発表は、記者会見方式で行われたが、出場選手による乱闘が続き、会場は一時騒然となった。

最初の乱闘は、フェザー級63キロ以下契約のキックルールで対戦する大阪喧嘩自慢シェンロンとドラゴンが起こした。

先に手を出したのはドラゴンだ。ステージ上で両者が歩み寄る中、ドラゴンが左のパンチを繰り出した。シェンロンはタックルで応戦し、そのまま両者はつかみ合いとなった。

待機していたセキュリティスタッフが、両者の間に割って入って引き離すも、シェンロンは興奮した様子でドラゴンに罵声を浴びせた。

司会者が「お席におつきください。ご着席ください」と何度も促したが、声は届かず。しばらくして定位置に着席するも、シェンロンがドラゴンに向かって猛ダッシュし、襲い掛かった。

セキュリティスタッフが危険だと判断したのか、ドラゴンを会場の外に連れ出した。すると、シェンロンはマイクを手にして、こう叫びだした。

「オーディション前に、『なんやコラッ』って、あいつからパッチギしてきた。あんなクソガキにストレートをもらった。大阪の不良として、しっかりと教育しないとアカン。試合はバチバチのノンストップでいきますわ。あんなクソガキに負けたら大阪を歩けませんわ」