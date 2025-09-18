ゆたぼん、所属ジムに事実無根の手紙届く　「本当にやり方が卑怯です！」

元不登校系YouTuberで現在は「冒険家」として活動しているゆたぼんさんが2025年9月17日にXを更新し、所属しているボクシングジムに事実無根の手紙が届いたことを明かした。

「僕が実際に誹謗中傷している証拠はありませんでした」

ゆたぼんさんはXで「ご報告」「僕の所属してるボクシングジム宛てに、匿名の人物から『ゆたぼんこと中村逞珂が複数の無実の個人をインターネット上で誹謗中傷している』という事実無根の手紙が届きました！」と報告し、実際に届いたと思われる手紙や封筒の写真を公開した。

全部で29枚あった手紙はボクシングジムの会長とコーチとともに読んだとのこと。内容は「僕が誹謗中傷しているかのように印象操作するような事ばかり書かれていて、僕が実際に誹謗中傷している証拠はありませんでした！」と明かした。

一方、手紙には「ゆたぼんこと中村逞珂が複数の無実の個人をインターネット上で誹謗中傷している」「中村逞珂は人としてスポーツマンとして失格している」「ジムから退会処分にするべきだ」といったことが書かれており、「こんな手紙を匿名で送ってくる人がいる事にビックリしたし、これは僕に対する名誉毀損だと思います！」と訴えていた。