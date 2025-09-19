98キロ→76キロ肉体改造の元広島カープ戦士　引退から1年半...バキバキ肉体に惚れぼれ「腹筋すごすぎます」

広島東洋カープにドラフト6位で入団し、広島、楽天でプレーした元プロ野球選手の正隨（しょうずい）優弥さん（29）が、2025年9月14日にインスタグラムを更新。現役時代から22キロダイエットし、フィジーク大会に出場したことを報告した。

「プロ時代～減量末期まで22kgのダイエットをしました！」

正隨さんは9月12日、インスタグラムで、7月に行われたフィジークの大会に出場したことを報告。「やっぱり競技は難しい！！ いい経験やったし、なんでもやってみないとわからんね！」と感想をつづり、「今回トレーニングはもちろん、減量をして感じたことやメンタル面など個人的に感じたことが多かったので色々発信していきます！」と投稿していた。

14日には、「プロ時代～減量末期まで22kgのダイエットをしました！」と投稿。98キロだった広島時代から、フィジークの大会当日の76キロまで、減量の経過を写真で公開した。

正隨さんはこうつづった。

「減量、ワークアウト、食事、メンタル面、そしてリバウンドの経験、、、今様々な目的で減量、ダイエットを頑張っている方やこれから始めようと思っている方の参考までになればと思い 自分が経験して感じたことについての個人的な感想をこれから発信していこうと思います！ 是非お楽しみに！！！」

コメント欄には「え！凄い めっちゃかっこいい」「腹筋すごすぎます。板チョコです」「筋肉の配置がそもそも優勝すぎます 背中の筋肉の奥行きすごすぎます」などと書き込まれている。

正隨さんは23年オフに戦力外通告を受け、24年2月27日に引退を発表した。