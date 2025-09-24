「アフマダリエフから逃げてない」、亀田和毅「アンチコメント」に反論...「あいつが逃げた」過去に対戦指令も消滅

プロボクシングの元世界２階級制覇王者・亀田和毅（34）が、2025年9月23日にユーチューブを更新し、自身の動画コメント欄に寄せられたアンチコメントに反論した。

亀田「ムロジョンは大して強くない」

亀田は17日に公開した動画の中で、14日に名古屋で開催された井上尚弥対アフマダリエフ戦の感想を述べた。

世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、32）は、WBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン、30）を相手に防衛戦を行い、3－0の大差判定勝利で王座防衛に成功した。

亀田は、以前から自身のユーチューブチャンネルでアフマダリエフを「最強挑戦者ではない」と公言。17日に公開した動画では、実際、井上とアフマダリエフの間に大きな実力差があったと指摘し、次のように語った。

「スピードの差もあった。俺はやる前から言っていた。ムロジョンは大して強くないから。ピークの時に、（元WBA・IBF同級王者）ダニエル・ローマンと2－1（の判定勝利）だから。実際、（マーロン）タパレスにも負けている。（アフマダリエフは）そこのレベル。（井上は）スピードもあって、カウンターも入れていた。でも、強いパンチは打っていない。完全にヒットアンドアウエーでやっていた」

23日に公開した動画では、亀田の井上対アフマダリエフ戦の感想に対して、批判的なコメントが殺到したことを紹介し、その「アンチコメント」について、スタッフが亀田に意見を求めた。