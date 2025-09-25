田村淳、「僕がラブホで仕事の打ち合わせしてたら、信じてもらえますか？」 SNSで調査を実施...結果は？

群馬県前橋市の小川晶市長（42）が市役所幹部の既婚男性とラブホテルで面会していたことが注目を集める中、お笑い芸人の田村淳さん（51）が2025年9月25日にXで、ラブホテルでの仕事の打ち合わせに関するアンケートを行った。

「信じない」が約64％と圧倒的に多数

小川市長を巡っては、部下である市役所幹部の既婚男性と複数回にわたってラブホテルで面会していたと、ニュースサイト「NEWSポストセブン」の9月24日付の記事で報じられている。小川市長は取材に対し、「プライベートでも仕事に関する相談や打合せに乗ってもらっていました」などと回答したという。

複数メディアによれば、小川市長は同日24日に臨時記者会見を開き、複数回ホテルに行ったことは事実と認め、「男女の関係はありませんが、誤解を招く軽率な行動であったことを深く反省しています」と説明している。

こうしたなか、田村さんが25日にXでアンケートを実施。「僕がラブホで仕事の打ち合わせしてたら、信じてもらえますか？」と投稿し、「信じる」「信じない」「判断に迷う」という3つの選択肢を用意した。

このアンケートは25日13時30分の時点で、「信じない」が約64％と圧倒的に多数。他方で「信じる」が約19％、「判断に迷う」が17％だった。

田村さんの投稿に対し、SNS上では、「奥さんに伝えていくなら信じます！」「疑わしくはあるけどそう言うなら信じます」「信じます！」などの声がある一方、「絶対に信じない方が正しいと思うのですが」「誰でも信じない」「誰が信じんねん」「信じないですが面白いですね」などの声も寄せられている。