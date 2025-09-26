今井絵理子議員、42歳の誕生日に「お気持ち表明」？　X投稿めぐりネット物議

自民党の今井絵理子参議院議員が2025年9月22日にXを更新し、42歳の誕生日を報告しつつ、自民党総裁選について言及。ネット上で苦言を集めている。

「責任の重さを改めて胸に刻みました」

今井氏は自身の誕生日である9月22日にXで「42歳のスタートは自民党総裁選からでした」とつづり、花束を持った自身の写真と、総裁選に立候補する小泉進次郎氏の出陣式の写真を公開した。

ポストの中で今井氏は、「この国の未来を託された議席に身を置く者として、政治の転換点を目の当たりにし、その責任の重さを改めて胸に刻みました」とし、「新しい挑戦の始まりに立ち会えることは、自らの覚悟を問われる瞬間でもあります」とつづった。

また、「42歳、希望と決意を胸に、一歩一歩を誠実に歩んでまいります」と抱負を語り、「たくさんのお祝い メッセージ、プレゼント ありがとうございます！！」と感謝をつづっていた。

しかし、このポストに今井氏の元には、「責任の重さあるなら報告書！ずっと待ってるけども！」「決意を語るならどんな社会にしたいのか、どんな政策を実現したいのか語れよ」「何をしているのかだけの報告だけでいいです。何をしているかを教えて下さい」という声が。

今井氏は23年7月に当時の自民党女性局所属議員らとフランスへ3泊の研修旅行を行ったが、SNSで旅行中のような写真を多く公開したことで炎上。今井氏はXで「また追って活動報告します！！」と反論したものの、国民に対して報告書が分かりやすく公開されていないこともあり、不審の声を多く集める事態となった。