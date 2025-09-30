高岡蒼佑43歳、本気？インスタで「彼女募集中」　その後の反響どうだったか...「見事に」と赤裸々告白

俳優の高岡蒼佑さん（43）がインスタグラムを更新。「彼女募集中」というハッシュタグと、その後の反響を投稿した。

「現実は厳しいようで」

高岡さんは2025年9月27日、インスタグラムで、サングラスをかけた自撮り写真とともに、こう投稿した。

「いろんな挫折が重なり、まぁ、なかなか傷が癒えてなかったけど、お陰様で少しずつ回復してきましたね。環境って大切。心って大事。時には無意識に傷つけたり、また今度は傷ついた氣になってみたり、人生は忙しい」

「お陰様で、環境含め、無二の素敵な出会いの中で、良き感性も生まれたと思っています」

「20年以上好き勝手に言われて、好き勝手に思われて、心も疲弊していく。何よりの商売。楽しみながら、いくところまで、いってしまいましょう。どの選択でも、それを選んだのも自分。抜き方も自分次第。誰にも迷惑をかけず、愛だったりは明確に、自分らしく、無理なく生きていきたいものですね」

「これからもこんな自分ですが、ついて来られる素敵な方だけ温かい目でそっと見てやってください。自分からは何も返す事はできませんが、都度サプライズを楽しんでもらえるのが何よりです」

そして、「＃素敵な出逢いが訪れますように」「＃彼女募集中」とのハッシュタグを添えた。

翌28日には、モノクロの自撮り写真を公開。「＃見事に誰からもDMが来ませんでした」「＃現実は厳しいようで」とのことだった。